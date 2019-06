"Guardati alle spalle, serpente": minacce di morte alla dirigente Pd Anna Rita Leonardi

"Grazie ai tantissimi che mi hanno scritto per esprimermi vicinanza e solidarietà dopo le minacce di morte ricevute". Con un messaggio pubblicato su facebook, la dirigente del Pd Anna Rita Leonardi ringrazia tutti gli amici, i politici ed i cittadini che si sono stretti intorno alla sua famiglia, dopo l'attacco ricevuto da un militante di Casapound, un italiano che vive a Londra e che è stato prontamente denunciato. Le aveva scritto:"Muori, ti ho detto. Guardati alle spalle, serpente". Anna Rita Leonardi, esperta di comunicazione politica e dirigente del Partito democratico, ormai da anni sotto attacco ma non si è mai tirata indietro. E non lo ha fatto neppure stavolta, rendendo tutto pubblico.

Il pretesto

Le parole di rabbia e odio erano state disseminate sul web dopo che Anna Rita Leonardi aveva preso posizione in merito alla proposta di candidare il ministro Matteo Salvini al Premio Nobel per la pace.

Lo sfogo

"Grazie anche a chi mi ha detto "non ti esporre così tanto, pensa a te - ha aggiunto Leonardi - Grazie.Ma io non penso a me, penso a mio figlio. Ed a mio figlio ho il dovere di lasciare un mondo migliore, un mondo senza odio fascista, senza delinquenza e senza violenza alcuna. E per fare questo devo combattere, ogni giorno. Non si molla. Mai".