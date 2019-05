Minacce di morte contro Dario Vassallo: "Ho denunciato un politico"

Minacce di morte contro Dario Vassallo. Il fratello dell’ex sindaco di Pollica, ucciso a colpi di pistola il 5 settembre del 2010 da mano ancora ignota, lo scorso sabato, si è recato presso la caserma dei carabinieri di Roma “La Storta” per denunciare un uomo cilentano per minacce di morte.

L’annuncio

A rivelarlo è proprio il promotore della Fondazione Angelo Vassallo sul suo profilo Facebook che scrive: “Avverto gli altri seguaci di chi non ha visto, non ha sentito e non ha parlato, di non avere frette, di non spingere, c’è posto anche per voi. Tranquilli”. Poi Dario si rivolge ai suoi contatti web rivelando un particolare sull'autore delle minacce: “Cari amici state tranquilli che il nostro cammino, tutti insieme, continua senza sosta e quando la politica arriva a minacciarti di morte, significa che non è più politica ma camorra”.