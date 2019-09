"Se non sposi nostra figlia, ti uccidiamo": uomo minacciato dai suoceri

"Devi sposare nostra figlia oppure ti ammazziamo". E' indagata per stalking e molestie nei confronti di un paganese 26enne la coppia di genitori raggiunta da una richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla procura di Nocera Inferiore. I futuri suoceri volevano che il giovane sposasse a tutti i costi la propria figlia.

Le accuse

Al ragazzo sarebbero state indirizzate non solo numerose telefonate. Sul suo cellulare furono inviati anche messaggi con contenuto minaccioso. Gli veniva chiesto di presentarsi a casa insieme al consuocero. Il malcapitato fu anche minacciato di denuncia per il reato di violenza sessuale - un reato mai commesso -, se non avesse obbedito alle pressanti richieste di matrimonio. I messaggi inviati attraverso WhatsApp sono stati acquisiti dalla polizia di Nocera Inferiore durante l'indagine.