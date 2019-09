Lettere anonime contro il vescovo di Teggiano: indagato un ex seminarista

Un ex seminarista è finito nel mirino della Procura di Lagonegro perché considerato l’autore di una serie di lettere minatorie indirizzate al vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro.

L'inchiesta

Nei giorni scorsi - riporta Il Mattino - i carabinieri hanno effettuato una ispezione all’interno della sua abitazione dove, a quanto pare, hanno trovato notevole materiale per le indagini. L'uomo - riporta Il Mattino - è stato iscritto nel registro degli indagati per diffamazione aggravata. Non per le lettere, almeno per ora, bensì per diffamazione tramite Facebook. Nei mesi scorsi sono arrivate alle forze dell’ordine, ai vertici della Cei e ad altri soggetti missive anonime dai contenuti sconcertanti. Nelle missive si è potuto leggere che il vescovo e sei sacerdoti della Diocesi di Teggiano-Policastro partecipavano a festini anche a sfondo omosessuale, addirittura nella sede del Vescovado a Teggiano. Accusa infondata, tanto che lo stesso monsignore e gli altri parroci citati hanno presentato formale denuncia ai militari dell'Arma lo scorso giugno. Di qui l’apertura del fascicolo di indagine da parte della Procura.