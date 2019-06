Minaccia d'aborto durante un party, a Ravello: corsa in ospedale per una turista

Serata da dimenticare, a Ravello, quella di venerdì, per una donna di nazionalità inglese che, nel bel mezzo di un party con altri connazionali presso un noto ristorante, ha avvertito un improvviso malore con forti dolori addominali.

I soccorsi

La donna, al terzo mese di gravidanza, recatasi in bagno, si è resa conto di una emorragia, come riporta Il Vescovado. La malcapitata è stata soccorsa da un'ambulanza proveniente da Castiglione per condurla presso l'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno. Fiato sospeso per le sue condizioni.