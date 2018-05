Minacciava i controllori che gli chiedevano il biglietto: denunciato nel salernitano

Un 34enne di Sciacca, in Sicilia, era solito minacciare i controllori dei convogli Trenitalia, non appena questi ultimi lo avvicinavano per verificare il possesso del titolo di viaggio. La Polizia ferroviaria era sulle sue tracce da tempo: come riporta Infocilento, gli agenti del Sostituto Commissario Angelo Pironti della Polfer di Battipaglia lo hanno sorpreso nello scalo ferroviario della piana del Sele, fermandolo.

Il provvedimento

Nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di strumenti da taglio atti ad offendere di cui non ha saputo fornire validi motivi che ne giustificassero il possesso. L'uomo, dunque, è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Il Questore, dunque, ha emesso a suo carico il provvedimento del foglio di via obbligatorio a cui è stato dato immediata esecuzione.