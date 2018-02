Minaccia e aggredisce i genitori per denaro: arrestato 27enne a Salerno

Un ragazzo salernitano di 27 anni, G.A le sue iniziali, è stato arrestato dagli agenti della “Sezione Volanti” della Questura per tentata estorsione in ambito familiare, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Il caso

Ieri mattina i poliziotti sono intervenuti sul lungomare di Salerno, dov’era in corso una lite furibonda tra il giovane e i suoi genitori, che erano stati costretti ad uscire dalla loro abitazione per sfuggire alle violenze del figlio, il quale, con ripetute minacce e un atteggiamento aggressivo pretendeva del denaro. All’arrivo della polizia il 27enne, che inizialmente si era rinchiuso in casa, è scappato da un balconcino,ma è stato prontamente inseguito e bloccato da una volante.

Dopo le prime indagini gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto che l’episodio di ieri non era il primo che vedeva i due genitori vittime, in maniera sistematica, delle richieste di denaro da parte del figlio. In passato, infatti, analoghi episodi di violenza erano stati già denunciati. Per questo il giovane salernitano è stato arrestato e rinchiuso nella casa circondariale di Fuorni a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.