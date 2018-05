Torrione, si barrica in casa e minaccia di lanciarsi dal 4° piano

Tensione a Torrione, in questo pomeriggio: in via Ruggi, infatti, nei pressi del bar Marconi, un uomo, pare con problemi psichiatrici, minaccia di lanciarsi nel vuoto dal 4° piano e di farla finita.

I soccorsi

Dalle ore 16 e per oltre un'ora, il salernitano si è barricato in casa: sul posto i sanitari del Vopi, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Operazione in corso: momenti di apprensione nel quartiere.