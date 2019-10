Spaventano gli automobilisti con delle mazze, poi fuggono: l'allarme nei pressi del Maximall

Tensione a Pontecagnano, intorno alle 13:40, precisamente in via Via Amerigo Vespucci, all’altezza della Rotatoria che conduce al Maximall. Come ci segnalano alcuni lettori, infatti, tre uomini di colore con delle mazze avrebbero minacciato alcuni automobilisti, per farli fermare e, si presume, per rapinarli.

Il caso

Dopo pochi minuti si sarebbero dileguati senza lasciare tracce. Non si tratterebbe del primo caso del genere, in località Aversana e sulla Litoranea: accorato, dunque, l'appello alle forze dell'ordine, affinchè incrementino i controlli nella zona, scongiurando nuovi episodi.