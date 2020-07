Presunte minacce all'organizzatore dell'evento a Vietri: l'appello dei concittadini al sindaco

Solidarietà al commerciante Matteo Striamo, a Vietri sul Mare: i cittandini preparano una raccolta firme per la revoca della concessione degli spazi nella villa comunale adibiti ad attività ristorativa, dopo i fatti accaduti lunedi 6 luglio.

La denuncia su Facebook

Matteo Striamo detto il giornalaio, presidente ed organizzatore, insieme ad altri componenti dell'associazione Michele Siani, dell evento che si è svolto lunedì sera nella villa comunale, sarebbe stato minacciato da alcuni individui che gestiscono un’attività del posto, in presenza anche di testimoni. "Questi individui, con tono minaccioso ed offensivo hanno sostenuto che Striamo, per via di questo evento, ha disposto la chiusura della villa. - denunciano i vietresi - Per questo accaduto i cittadini chiedono al sindaco e a tutte le autorità di fare chiarezza sull’accaduto".