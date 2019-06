Amalfi e dintorni: al via i minibus sperimentali, il servizio è notturno

Attivato il mini bus notturno per le frazioni di Amalfi. A partire da mercoledì 19 giugno, infatti, al via la nuova linea di collegamento con le aree periferiche. Chi dovrà raggiungere le frazioni di Amalfi – Tovere, Vettica, Lone, Pastena e Pogerola, non avrà, dunque, più problemi. L’amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha predisposto una serie di corse notturne da e per le zone periferiche del territorio comunale che saranno effettuate con il minibus impiegato quotidianamente sulla linea interna Piazzale dei Protontini – Valle dei Mulini. Sino al prossimo 30 settembre, il minibus di Amalfi Mobilità svolgerà, dunque, servizio notturno con 6 corse in partenza tutti i giorni da Piazza Flavio Gioia: due per Tovere e altrettante per Vettica (via Augustariccio – Fondo Fusco) e Pogerola.

Gli orari del servizio sperimentale



Amalfi – Tovere: 22.20; 00.20 ; Tovere – Amalfi: 22.40 – 00.40;

Amalfi – Vettica (Fondo Fusco): 23.05 – 1.05; Vettica (Fondo Fusco) – Amalfi: 23.20 – 1.20;

Amalfi – Pogerola: 23.35 – 1.35; Pogerola – Amalfi: 23.55 – 1.55.

Il costo del biglietto, acquistabile a bordo, sarà di 1,50 euro a corsa, con agevolazione per i residenti che pagheranno invece 1 euro. Restano garantite anche per questo nuovo servizio le esenzioni già previste per la mobilità interna (come ad esempio per i residenti con più di 65 anni).

Parla il sindaco di Amalfi, Daniele Milano

“La decisione di offrire un servizio suppletivo nelle ore notturne ai collegamenti del trasporto pubblico essenziale è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale. In questo modo, andiamo incontro alle esigenze di coloro i quali hanno necessità di muoversi da e verso i borghi di Amalfi. Il nuovo servizio rappresenta un valore aggiunto per le attività commerciali delle frazioni ed una valida alternativa per i più giovani e le famiglie che potranno rientrare a casa senza fretta”.