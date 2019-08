Incendi e caos: il ministro Costa in visita a Battipaglia

Sabato 24 agosto il ministro per l’Ambiente Sergio Costa sarà a Battipaglia per verificare la grave situazione ambientale del territorio in provincia di Salerno. Nei giorni scorsi, si sono verificati incendi devastanti e permangono le criticità ambientali.

L'accoglienza

"Con tanti colleghi portavoce in Parlamento e in Regione accoglieremo il ministro, che poi come promesso incontrerà la popolazione locale: l’appuntamento è alle 11.30 presso la Sala San Giuseppe della parrocchia di San Gregorio VII, a Battipaglia”. Lo scrive Cosimo Adelizzi, deputato del MoVimento 5 Stelle. “La visita del ministro Costa conferma la sua grande sensibilità e il suo impegno ad affrontare, per quanto di competenza del Ministero, una situazione diventata ormai insostenibile, e per garantire il diritto alla salute e a un ambiente salubre a tutti i cittadini della zona”, conclude Adelizzi.