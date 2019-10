Capaccio, ragazzino minaccia il padre con un coltello: denunciato

Minacce, lesioni, resistenza a un Pubblico Ufficiale: queste le pesanti accuse per un ragazzino di 17 anni che è arrivato a spaventare il padre, con un coltello da cucina, a Capaccio.

La denuncia

Il genitore, terrorizzato, ha allertato i carabinieri: il giovane si è scagliato anche contro uno dei militari, senza successo. Condotto in caserma, dunque, è stato denunciato e poi affidato ai servizi sociali per la collocazione in una struttura ad hoc.