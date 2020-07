Tampona una moto e fugge a Minori: denunciato 29enne, era sotto effetto di droga

E’ stato identificato il conducente dell’auto-pirata che, venerdì pomeriggio, ha tamponato una moto a Minori e che, successivamente, è stato bloccato dai carabinieri a Salerno.

Le indagini

Si tratta di un ragazzo di 29 anni residente nella provincia di Pesaro-Urbino. In auto con lui, proveniente da Positano, c’era anche una donna, anche lei individuata dalle forze dell’ordine. Il giovane è stato condotto in ospedale dov’è risultato positivo al drug test. Per questo, al termine della formalità di rito, è stato denunciato a piede libero per guida sotto l'effetto di stupefacenti, omissione di soccorso e lesioni. Gli è stata ritirata anche la patente.