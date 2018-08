Minori, coppia di fidanzati litiga per strada: giovane arrestato

Intervento della Polizia Municipale di Minori e dei carabinieri a Minori, quando giorni fa hanno sottoposto in stato di fermo un giovane resosi protagonista di un plateale alterco con la sua fidanzata in strada.

La lite

L'individuo, poco più che ventenne, residente nella Piana del Sele era a Minori con la sua fidanzata per trascorrere il Ferragosto. Stando a quanto appreso, piccole divergenze di coppia si sono trasformate in un'aspra lite, dai toni accesi, con il giovane che avrebbe alzato le mani nei confronti della ragazza. L'azione, avvenuta nei pressi del Lungomare intorno alle 19, è stata condannata dai presenti che hanno allertato un agente della Polizia Municipale di Minori fuori servizio. Il tempestivo intervento ha evitato il peggio. Il ragazzo, visto l'intervento delle autorità, ha inscenato una rocambolesca fuga cercando di liberarsi di sostanze stupefacenti, poi recuperate dai carabinieri che lo hanno sottoposto in stato d'arresto e trasferito presso la caserma di Maiori.