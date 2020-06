Costiera Amalfitana a lutto: muore Antonio De Riso, padre di Salvatore

Lutto in Costiera Amalfitana per la scomparsa di Antonio De Riso, 89 anni, padre del famoso pasticciere Salvatore. L’anziano viveva a Minori dov’era molto conosciuto per essere stato il titolare del bar di Piazza Cantilena. Oggi lo piangono la moglie Anna, i due figli Salvatore e Alessandro, i nipoti e tutti i familiari.

Le esequie

La notizia ha fatto subito il giro dei comuni della Divina provocando un immenso dolore in quanti lo conoscevano. I funerali saranno celebrali domani, alle 15.30, all’interno della Basilica di Santa Trofimena.