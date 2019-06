Selfie sui binari della metropolitana di Mercatello: dramma sventato per 4 ragazzi

Tra le mani il cellulare e in testa una buona dose di superficialità e incuranza per il buon senso: 4 ragazzi, due maschi e due femmine, probabilmente minori, ieri passeggiavano con tutta tranquillità sulle rotaie della metro di Mercatello, sfidando il pericolo dell’arrivo del treno, come ci segnalano alcuni lettori.

Il dramma scampato

Pare che una delle ragazze si sia anche distesa in mezzo ai binari. Il "gioco pericoloso" finalizzato allo scatto di selfie "originali" da diffondere sui social, è durato fino all’arrivo della metro, che fortunatamente è giunta all’altro binario. Una insensata imprudenza, quella dei ragazzini, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.