Miprendocuradime: nuove tappe a Bellizzi e Baronissi

Dopo il successo della prima tappa di Salerno, ritorna con due nuovi appuntamenti “MiPrendoCuraDiMe”, la campagna gratuita destinata alla prevenzione dei disturbi intimi femminili promossa da HeragynⓇ.Partner esclusivo per queste due nuove date è la Farmacia Sant’Anna, non nuova a iniziative di questo tipo e da sempre impegnata in prima linea in progetti di utilità sociale e prevenzione delle malattie.

Farmacia Sant’Anna ospiterà il tour della cura e benessere dell’intimo il 18 Luglio presso la propria sede di Bellizzi, in via Roma 360, e il 22 luglio in quella di Baronissi, in Corso Garibaldi 131.



Come per l’appuntamento precedente, il format non cambia: tutte le donne che si presenteranno all’evento, previsto dalle ore 9 alle ore 19.30, riceveranno gratuitamente la consulenza dedicata di un’ostetrica e, quindi, preziose indicazioni su come riuscire a prevenire i disturbi intimi dell’estate. Così da ridurre il rischio di fastidiose infezioni e potersi godere appieno, in tutta tranquillità, le meritate vacanze al mare, in piscina o in montagna.



L’attenzione alla cura e al benessere del proprio intimo è, infatti, importantissima, specialmente in estate. Il caldo, l’eccessiva sudorazione e l’umidità sono, infatti, i principali responsabili dell’aumento esponenziale del rischio di infezioni vaginali. Secondo statistiche correnti, infatti, il 75% delle donne sono costrette, almeno una volta nella vita, a fare i conti con problemi di questo tipo, che accompagnano solitamente perdite a bruciore e prurito. Imparare a prevenirle risulta essere, così, l’unico strumento in grado di garantire la propria salute e la promozione del benessere individuale.