"Missione è Comunicazione": appuntamento a San Demetrio con Davide Demichelis

Venerdì 6 dicembre alle ore 18,30 presso il salone parrocchiale di San Demetrio alla via Dalmazia in Salerno, incontro con Davide Demichelis, giornalista, autore della trasmissione "Radici, l'altra faccia dell'immigrazione" in onda la domenica su Rai3.

Testimonianze e interviste con Mariano Ragusa, già direttore del Mattino, Scuola di Giornalismo - Università degli Studi di Salerno. L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Rachelina Ambrosini in collaborazione con la Parrocchia di San Demetrio