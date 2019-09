Le "Guide" di Persano partecipano al Reaper Strike: esercitazione conclusa

I carristi del 4° reggimento carri di Persano sono stati impiegati nell’operazione “Baltic Guardian” in Lettoni. L'esercitazione congiunta con gli altri Paesi dell'Alleanza è stata condotta per migliorare le capacità operative, di cooperazione e di integrazione.Nell'ambito dell'attività difensiva di frenaggio dell' eFP Multinational Battle Group, la compagnia di fanteria pesante impiegata nella missione in Lettonia, a seguito di un'attività tattica abilitante di superamento e forzamento degli ostacoli svolta dall'unità del genio spagnola Sapper, ha condotto un'attività offensiva di attacco.

I dettagli

Nell'attività è stato impiegato il carro italiano Leopard gettaponte che, posizionandosi con il ponte "Biber" su un corso d'acqua, ha consentito il superamento dello stesso ai veicoli blindati e corazzati che muovevano per raggiungere i rispettivi capisaldi. In seguito, la compagnia italiana di fanteria pesante ha effettuato l'avvicendamento con l'unità a contatto canadese eseguendo l'attacco decisivo sull'obiettivo prefissato. L'intervento del plotone carri Ariete ha supportato l'esecuzione dell'attacco condotto dai plotoni di fanteria su VCC 80 Dardo. L'esercitazione ha consentito di perfezionare le procedure tecnico - tattiche di impiego dell'equipaggiamento e dei mezzi in dotazione e l'attività di comando e controllo del comando di compagnia. Il contingente italiano, inquadrato nel Multinational Battle Group Latvia (MN BG LATVIA) a guida canadese, si addestra al fine di perseguire gli obiettivi prefissati dall’ eFP quali la capacità di integrazione e di cooperazione tra i Paesi della NATO. Il contingente italiano schierato in Lettonia nell'ambito dell'operazione "Baltic Guardian" è costituito su base 1° reggimento bersaglieri di stanza a Cosenza, integrato da un'unità operativa carri e personale di staff del 4° reggimento carri di stanza a Persano. Il 4° reggimento carri è un’unità pesante alle dipendenze della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, equipaggiata con carri armati C1 Ariete ed alterna impieghi operativi all’estero con impieghi nell’ ambito dell’ operazione strade sicure su territorio nazionale. L’eFP dimostra la volontà e la capacità della NATO di agire in maniera unitaria – NATO stands as one – e rappresenta uno straordinario momento di verifica delle proprie capacità militari di dispiegamento e di flessibilità d’impiego.