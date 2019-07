Misure Wbo e farsi impresa, tavolo di confronto in assessorato con la Fillea Cgil e con la presenza del comune di Salerno.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’assessore Sonia Palmeri promuove un tavolo di confronto con la Fillea CGIL per illustrare le potenzialità delle misure messe in campo dall’Assessorato al Lavoro anche nell’ ottica di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro di dipendenti di aziende in crisi e che attualmente hanno una vertenza aperta presso il Ministero dello Sviluppo Economico Fillea Cgil Salerno: “Un plauso ed un ringraziamento sincero lo rivolgiamo all’Assessore al Lavoro Sonia Palmeri ed al suo staff per la puntualità, la disponibilità, il senso di responsabilità e l’impegno reale messo in campo.” L’assessore al Lavoro Sonia Palmeri: “Andiamo avanti con fermezza. Le misure ci sono ed altri lavoratori di aziende in crisi si stanno sempre più avvicinando alla misura del WBO, cioè la possibilità di unirsi in cooperativa e assumere la titolarità dell'azienda in declino. Al lavoro, sempre! Grazie allo staff di Sviluppo Campania per la competenza e la sensibilità che riservano a chiunque abbia necessità del loro supporto. La Regione Campania c’è!!