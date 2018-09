Mobilità intelligente e sostenibile: ecco PickMeApp, già 500 richieste

Mobilità intelligente e sostenibile, accessibile a tutte le fasce della popolazione, in particolare alle più deboli. Ecco le caratteristiche e le finalità della startup innovativa PickMeApp, soluzione di trasporto già presente a Potenza, attiva dal 16 settembre anche a Salerno. L'obiettivo è contribuire a migliorare la situazione del traffico cittadino. La startup è stata presentata stamattina sul Lungomare Trieste, alla presenza dei fondatori di PickMeApp, Luciana De Fino e Michele Franzese, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’Onorevole Piero De Luca, l’Assessore alle Politiche Sociali Giovanni Savastano, l’Assessore alle Politiche Giovanili e all’Innovazione Mariarita Giordano ed il Presidente di Confartigianato Imprese Salerno Franco Risi.

I numeri

PickMeApp a Potenza ha già registrato numeri importanti, con più di 15.000 utilizzi del servizio, nato proprio con l’obiettivo di facilitare negli spostamenti urbani le fasce meno autonome della popolazione - i bambini e gli anziani - che difficilmente possono utilizzare i mezzi di trasporto tradizionali e vengono perciò affidati a genitori e parenti. PickMeApp si presenterà alla cittadinanza in tre giorni di festa, sempre sul Lungomare Trieste: oltre all’animazione per i più piccoli, sarà allestito un punto informativo per dare la possibilità ai partecipanti di ricevere buoni sconto e corse omaggio per provare il servizio.

I commenti



"Grande accoglienza a Salerno, più di 500 persone hanno già richiesto informazioni. Si tratta di anziani principalmente e di genitori che dovranno accompagnare i bambini nelle attività extrascolastiche. Non si sono già registrati ma profilati, registrandosi on line. Se la zona è troppo periferica, non sarà accettata dall'applicazione, che segue un perimetro urbano", hanno spiegato gli organizzatori. "Mi sembra un'iniziativa intelligente a prezzi accessibili e per la gestione della quotidianità!", ha aggiunto il sindaco di Salerno, Enzo Napoli.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Salerno usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery