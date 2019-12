Dramma a Battipaglia, 84enne scompare da casa: Modestina trovata morta

Tragico epilogo, per l'appello di aiuto lanciato ieri dai familiari di Modestina Caruso: è stata trovata senza vita, infatti, l'84enne di Battipaglia di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di ieri, in zona Taverna. Immediate, le ricerche delle forze dell'ordine dopo la denuncia di scomparsa della donna, nonchè di conoscenti e amici, anche attraverso i social.

Il lutto

La sua morte potrebbe essere avvenuta a seguito di una caduta, come riporta Ondanews. Comunità a lutto, dunque, per la anziana che si spostava con un passeggino d'appoggio e un cagnolino. Dolore.