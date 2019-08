Evade dai domiciliari e minaccia i carabinieri con un coltello: 38enne finisce in carcere

Un 38enne di Moio della Civitella è stato arrestato, nella giornata di oggi, per evasione e minaccia a pubblico ufficiale.

Il caso

L’uomo, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai carabinieri mentre si trovava nel centro del piccolo paese della zona sud della provincia. In tasca aveva un coltello. I militari dell’Arma sono subito intervenuti per bloccarlo senza non poche difficoltà visto che ha opposto resistenza. Dopo l’identificazione, su disposizione del magistrato di turno, è stato rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania.