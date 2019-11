Moio della Civitella, in funzione un eco-compattatore per bottiglie di plastica e lattine

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Salvaguardare l’ambiente puntando ad un aumento del riciclo di plastica e lattine di alluminio. È ciò che il Comune di Moio della Civitella si propone di fare attraverso l’installazione di un eco-compattatore, grazie ad una offerta della ditta Nappi Sud. Posizionato nell'atrio del Municipio, tale macchinario permette di diminuire il volume delle bottiglie di plastica (PET), dei flaconi di detersivi e delle lattine di alluminio. Un’azione che è in linea con le direttive dell’Unione europea, sempre più orientate alla tutela dell’ambiente, in quanto consente d’incidere positivamente sul ciclo dei rifiuti. Tra le altre cose, l’eco-compattatore è molto semplice da utilizzare. In sintesi, per prima cosa si deve separare il tappo dalla bottiglia. Successivamente, i rifiuti devono essere inseriti nei rispettivi alloggiamenti. Al termine dell'operazione di compattamento si accenderà un tasto verde (ben visibile in alto a sinistra), il quale dovrà essere schiacciato per poter ricevere uno scontrino corrispondente al numero di bottiglie di plastica o lattine inserite nell’eco-compattatore. Inoltre, a ciascuno degli imballaggi depositati sarà associato un eco punto. Tali scontrini permetteranno di ottenere dei buoni sconto da utilizzare nei negozi convenzionati. Come ha sottolineato il sindaco Enrico Gnarra al momento dell’installazione: «A breve saranno convenzionate le attività commerciali del posto. L'utilizzo di tale dispositivo consentirà un vantaggioso riciclo di rifiuti e possiamo dire addio ai bustoni con bottiglie di plastica e lattine». Infine, Enrico Gnarra ha invitato i suoi concittadini a provare l’eco-compattatore, auspicando che il suo utilizzo diventi presto una pratica comune da parte degli abitanti di Moio della Civitella. Rosy Merola