Moio della Civitella (sa), protocollo d’intensa tra il Comune e il Cpia di Salerno

Siglato un protocollo d’intesa tra il Comune di Moio della Civitella e il Centro Provinciale Istruzione per gli Adulti di Salerno. Una buona notizia per gli adulti e gli stranieri residenti nel Comune e nei paesi limitrofi. Infatti, attraverso tale iniziativa, si potrà accedere – nella sede messa a disposizioni dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Gnarra – ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana validi al fine del conseguimento del titolo attestante il raggiungimento del livello di conoscenza della lingua italiana di livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCRE) approvato dal Consiglio d'Europa. In particolare, il certificato ottenuto è utile al rilascio del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo (DM 4/06/2010 art.2 c.1). Come ha puntualizzato il sindaco Enrico Gnarra: «Siamo contenti di aver stipulato tale protocollo d’intesa con il CPIA di Salerno. In questo modo, gli stranieri residenti nel nostro Comune (e, eventualmente, nei territori limitrofi) – frequentando il corso della durata di 200 ore, che inizierà a settembre e si concluderà a giugno – potranno avere la possibilità di ottenere il certificato utile per ottenere il permesso di soggiorno. Un’iniziativa che l’Amministrazione comunale ha voluto porre in essere al fine di andare incontro alle esigenze dei tanti venezuelani che sono dovuti rientrare nel nostro paese a causa delle tristi vicissitudini a cui si sta assistendo nella nazione sudamericana». Così, secondo quanto si legge nel documento firmato, le parti interessate si impegnano a costituite una o più classi con un numero di frequentanti non inferiore alle 15 unità per singola classe. In merito alle attività didattiche, queste saranno articolate in due lezioni settimanali della durata di tre ore ciascuna. Oltre al perseguimento del certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2, l’offerta formativa del CPIA di Salerno prevede anche il percorso di Livello I – I periodo e il percorso di II livello – II periodo. Nello specifico, il primo rappresenta il percorso di studi finalizzato per il raggiungimento della licenza media. I percorsi di primo livello/primo periodo didattico hanno un orario complessivo di 400 ore. Invece, i percorsi di primo livello/secondo periodo didattico hanno come fine il conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica. Per maggiori informazioni riguardanti le iscrizioni e i corsi erogati dal CPIA nella sede di Moio della Civitella, gli interessati possono rivolgersi al Comune. Rosy Merola