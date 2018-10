Molesta i pendolari alla fermata dei bus: arrestato ed espulso 21enne senegalese

Molestava le persone in attesa alla fermata dei bus in Piazza XXIV Maggio a Salerno. Per questo, ieri sera, gli agenti della Polizia di Stato hanno bloccato e condotto in Questura un giovane extracomunitario.

L'intervento

Si tratta di un 21enne senegalese, irregolare sul territorio italiano, già noto alle forze di polizia per alcuni precedenti, che è stato denunciato in quanto si è rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti e poiché è risultato inottemperante all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Inoltre, è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta. Al termine dell’identificazione e del deferimento all’Autorità Giudiziaria, nei confronti dell’extracomunitario è stato emesso il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale