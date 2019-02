Molestie sessuali agli alunni: condannato insegnante di Eboli

E’ stato condannato a sei anni e otto mesi di reclusione dell’insegnante di musica ebolitano, finito agli arresti domiciliari nel 2017, perché accusato di violenza sessuale nei confronti di cinque alunni minorenni. Ad emettere la sentenza è stato il gup del tribunale di Salerno Marilena Albarano che, al termine del rito abbreviato, ha stabilito una pena più alta di quella richiesta dal pm.

L'inchiesta

A far partire le indagini è stata la testimonianza di un ragazzo di 16 anni, che ha raccontato di essere stato molestato a bordo di un autobus sulla tratta Battipaglia-Eboli. E così, subito dopo la sua denuncia, ne sono state presentate altre quattro. Gli alunni, fino a quel momento, non avevano mai raccontato nulla ai genitori. Ne parlavano solo tra di loro a scuola, ad Eboli, forse per timore.