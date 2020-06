Molo Masuccio Salernitano, il cantiere è in via di ultimazione

Proseguono senza sosta i lavori nel cantiere al Molo Masuccio Salernitano. E’ in via di ultimazione – come mostrano le foto di Antonio Capuano - il nuovo “braccio” a protezione del porto turistico cittadino, mancano solo alcuni dettagli. Verrà realizzata anche una scogliera, per le correnti e la risacca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery