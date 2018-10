E' cominciato il montaggio delle luminarie d'artista: tanta curiosità

E' cominciata l'installazione delle Luci d'Artista. Solerti operai stamattina sono intervenuti nella zona orientale, nel quartiere Pastena. Montacarichi ed elettricisti in azione: si comincia da via Trento e via Posidonia.

Le reazioni

Il traffico veicolare ha subito inevitabili rallentamenti. Gli automobilisti incolonnati protestano. Gli innamorati delle luminarie, invece, cominciano a scattare le prime fotografie. Dopo le anticipazioni circolate nei giorni scorsi, i delfini luminosi al posto dei pinguini, la torre luminosa al posto della ruota panoramica e i primi annunci dell'assessore al commercio, Dario Loffredo, in città ci si prepara ad addobbare le strade per accogliere migliaia di turisti da novembre a gennaio.

Il percorso

Le opere luminose saranno allestite anche in Largo Montone, ai Giardini della Minerva, in Via Arce - Via Velia, in Via Diaz - Quaranta - Manzo; in Piazza Conforti, in Piazza della Concordia e in Piazza Plebiscito. Quest'ultime vanno ad integrarsi al percorso consolidato delle luminarie a Salerno.