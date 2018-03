Dramma a Montano Antilia, anziano trovato morto con ferita alla testa

Tragedia, ieri sera, a Montano Antilia, dove un anziano di 77 anni, G.D.B le sue iniziali, è stato trovato morto all’interno della sua abitazione situata nei pressi della strada provinciale 198.

La dinamica

A rinvenire il cadavere, vicino al caminetto e con una ferita di arma da fuoco alla tempia, è stato un amico che era andato a trovarlo a casa per salutarlo. Sul posto sono giunti i carabinieri insieme al medico legale, che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Non si esclude la pista del suicidio. Dolore nella comunità.