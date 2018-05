Montano Antilia, sequestrati prodotti non sicuri al mercato

I militari della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania hanno effettuato un controllo nei confronti di un commerciante al mercato di Montano Antilia, dove sono stati scoperti prodotti la cui vendita è vietata in quanto privi delle informazioni e dei requisiti minimi di sicurezza previsti per legge.

Il blitz

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato circa 600 pezzi, tra cui giocattoli per bambini e casalinghi, offerti in vendita agli ignari consumatori. Per il titolare dell’attività commerciale è scattata la segnalazione alle competenti Autorità Amministrative e rischia sanzioni fino a 25mila euro.