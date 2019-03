Restano bloccati durante una scalata ad una parete rocciosa: salvati 3 escursionisti

Momenti di tensione, domenica sera, nei Picentini, dove tre escursionisti, dopo essersi arrampicati su una parete rocciosa sono rimasti bloccati sul Monte Accellica, a monte della Grotta dello Scaladrone.

Il salvataggio

I tre avevano anche diverse attrezzature che servivano per scalare in sicurezza il percorso escursionistico/alpinistico. Fortunatamente sono riusciti a dare l’allarme. E così sono giunti sul posto gli uomini del nucleo elicotteri soccorritori Saf dei vigili del fuoco di Salerno che, senza non poche difficoltà, soprattutto a causa del buio, sono riusciti a metterli in salvo.