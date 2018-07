Colto da malore in un rifugio sul Monte Cervati: morto 65enne di Piaggine

Tragedia, ieri pomeriggio, a Piaggine, dove un architetto di 65 anni, Antonio Sorrentino, è stato stroncato da un arresto cardiaco mentre si trovava in un rifugio del Monte Cervati.

I soccorsi

L’uomo, che era in compagnia di altre persone, è stato colto da un improvviso malore che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Sul posto è giunta un’eliambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso per cause naturali. Dolore nel piccolo paesino salernitano dove il 65enne era molto conosciuto e stimato da tutti. Avvolti dal dolore familiari e amici.