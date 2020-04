Sorpresi a fare un barbecue in montagna: maxi multa per gruppo di boscaioli

Dodici boscaioli sono finiti nei guai a Monte San Giacomo, piccolo comune della zona sud della provincia di Salerno.

Il blitz

Dopo aver terminato alcuni lavori in montagna, il gruppo si è fermato in un casolare dov’era stato organizzato un vero e proprio barbecue. La presenza dei dodici lavoratori, però, non è sfuggita ai carabinieri che, dopo averli identificati, li hanno multati per inosservanza alle normative previste conto la diffusione del Coronavirus. Complessivamente sono state elevate sanzioni per 5mila euro.