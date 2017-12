Morti dopo 60 anni d'amore: Marco e Carmelina di nuovo insieme

L’amore vince sempre. E spesso sconfigge anche la morte. In questo caso l’amore è quello che, per ben sessant’anni, ha legato Mario Cardamone e Carmelina Albero di Monte San Giacomo, piccolo comune della provincia di Salerno. Lei, Carmelina, 82 anni, è morta per motivi di salute due giorni fa. Il marito, invece, è deceduto a distanza di poche ore dal funerale. Troppo il dolore per la scomparsa dalla donna che era stata sempre al suo fianco e con la quale ha avuto tre figli.

Tutto il paese si è commosso nell’apprendere la notizia della loro scomparsa. Ora, entrambi, sono di nuovo insieme in cielo per continuare a vivere il loro amore.