"Sua figlia ha avuto un incidente", tentata truffa a Monte San Giacomo: fermato un uomo

Truffatore in azione nel comune di Monte San Giacomo. Un uomo ha preso di mira un’anziana del posto con l’obiettivo di sottrarle del denaro.

Il raggiro

Prima ha telefonato a casa della donna facendole credere che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente e che per aiutarla doveva farle ricevere almeno 12 mila euro. La malcapitata ha provato più volte a telefonare alla figlia ma il truffatore aveva precedentemente tagliato la linea telefonica. A quel punto è scesa di casa per raggiungere la figlia presso la sua abitazione. E lei, infatti, era lì. Di qui la segnalazione ai carabinieri che, in poco tempo, sono riusciti a bloccare l’uomo, il quale è stato trovato in possesso di diversi oggetti preziosi appartenenti ad un’anziana residente nella provincia di Cosenza.