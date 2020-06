Rocciatore cade sul Monte Stella: salvato dal Soccorso Alpino

Paura, oggi pomeriggio, sul Monte Stella, dove un rocciatore trentenne, originario della Calabria, è caduto per circa 6 metri, per cause ancora in corso di accertamento, sul Monte Stella. Immediato l'allarme al 118 di Salerno che, a sua volta, ha allertato anche il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. E così le squadre terrestri sono subito partite.

Il salvataggio

Il ragazzo è stato raggiunto e, verificate le sue condizioni, è stato imbarellato e condotto fino all'ambulanza per essere trasportato in ospedale. Le operazioni sono state effettuate insieme all'equipaggio del 118.