Montecorice, c'è troppa gente: tartaruga depone le uova solo a tarda sera

Nella giornata di ieri è stato avvistato sulla spiaggia di Ogliastro Marina un esemplare di tartaruga Caretta Caretta. Probabilmente avrebbe deposto le uova se non fosse stata letteralmente accerchiata e spaventata dai curiosi. Per questo è andata via, salvo ritornare nella zona dunale di Baia Arena, tra Castellabate e Montecorice nel tardo pomeriggio.

L'evento

Tempestivo l'intervento degli uomini dell'Ufficio Locale Marittimo di Castellabate e dei ricercatori Fulvio Maffucci e Antonino Pace del Centro Tartarughe Marine della Stazione Zoologica Anton Dohrn e Roberta Teti dell'Enpa. La tartaruga è uscita dall’acqua ed è risalita in tre posti diversi, cercando di deporre sotto i lettini sulla spiaggia. Solo a tarda sera, con la spiaggia ormai vuota, l'esemplare di Caretta Caretta è riuscita a deporre le sue uova. La nidificazione è avvenuta nel pieno rispetto dell'animale che, successivamente, è stato censito e dotato di Gps per essere seguito e monitorato a fini scientifici. Da oggi parte il conto alla rovescia per la schiusa!

