Montecorice, si apre una voragine sul lungomare: interviene il Comune

Paura, a Montecorice, dov’è crollata parte del lungomare che collega Punta Capitello ad Agnone Cilento. E’ molto probabile - riporta Infocilento - che il cedimento sia stato causato dall’erosione della costa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervento

Immediata la segnalazione ai tecnici del Comune che hanno già effettuato un sopralluogo per mettere in sicurezza l’area in attesa dei lavori.