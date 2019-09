Montecorice, il pulmino non si ferma e gli alunni restano a piedi

Primo giorno di scuola con disagi, oggi, nel piccolo comune di Montecorice. Nel mirino di alcune famiglie, infatti, è finito il servizio di scuolabus: la navetta, infatti, non sarebbe passata in tutte le frazioni lasciando a piedi diversi bambini che sono stati successivamente accompagnati a scuola dai genitori. Sembra che il nuovo percorso preveda meno fermate e ciò sta suscitando non pochi malumori.

La polemica

L' amministrazione comunale, sollecitata dai genitori degli alunni ed incalzata dai consiglieri di opposizione, è al lavoro in queste ore per trovare una soluzione in tempi rapidi.