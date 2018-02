Pagava il pizzo per prostituirsi ma dietro minaccia: "Dico tutto alle tue figlie"

Minacciata e ricattata. La vittima è una prostituta che per poter esercitare il mestiere più antico del mondo lungo il litorale di Battipaglia, era costretta a pagare il pizzo ad una "collega" più anziana. E non spontaneamente, ma dietro la minaccia di poter perdere le due figlie. Come? Con la diffusione di foto ai servizi sociali, oltre che su Facebook, di lei che si prostituita mentre le figlie erano a casa. La cifra che doveva sborsare era di 250 euro alla settimana. Lei, una ragazza proveniente dalla Romania, di 24 anni, risiede a Montecorvino. Ha pagato per 6 mesi, fino a quando non si è ribellata. La sua reazione ha avuto conseguenze peggiori, con l'intervento di magnaccia di nazionalità albanese e il rischio concreto che la vita della giovane corresse pericoli ancor più seri. A decidere di denunciare tutto ai carabinieri è stata la vista della collega fuori alla scuola, a Montecorvino, dove andavano le figlie.

Il rischio del processo



L'inchiesta è stata chiusa da poco dal sostituto procuratore Federico Nesso, che ora si appresta a chiedere per l'unica indagata il rinvio a giudizio. Le accuse sono estorsione, sfruttamento della prostituzione, minaccia e violenza privata, mosse ad una 38enne rumena. Nel fascicolo d'indagine c'è anche la minaccia concretizzatasi a novembre scorso, all'esterno della scuola. La storia della 24enne è quella di tante ragazze che combattono ogni giorno per sopravvivere, per strada, tra sfruttatori e rivali. Nota alle cronache fu la maxi rissa che a Nocera Inferiore, tempo fa, si consumò tra nigeriane per un posto da occupare lungo via Nazionale.