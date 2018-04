Montecorvino Pugliano, il Comune aderisce a WiFi4EU

Il Comune di Montecorvino Pugliano aderisce a WiFi4EU, iniziativa con la quale la Commissione europea intende promuovere le connessioni wi-fi gratuite per i cittadini e i visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta l'Europa.

I dettagli

L'iniziativa WiFi4EU, che avrà un bilancio di 120 milioni di euro tra il 2017 e il 2019, sarà realizzata in modo equilibrato dal punto di vista geografico, in modo che sia i residenti che i visitatori di migliaia di comunità locali in tutta l'UE possano beneficiare di connessioni ad alta velocità. Il Comune, attraverso la registrazione sul portale (che rappresenta la prima fase del progetto), si è candidato ad ottenere un finanziamento di 15mila euro finalizzato all’installazione di dispositivi per il wi-fi all’avanguardia nei centri della vita comunitaria.

Il commento

Soddisfatto il consigliere delegato all'Innovazione Tecnologica Daniele De Matteis: “Con la partecipazione all'iniziativa WiFi4EU, messa in campo dall'Unione Europea, l'amministrazione Lamberti conferma la volontà di rendere Montecorvino Pugliano una smart city il nostro obiettivo è quello di rendere accessibile a tutta la nostra comunità la connessione internet attraverso l'utilizzo di fondi europei, senza pesare sulle casse comunali”.