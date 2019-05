Armi nascoste illegalmente in casa: uomo denunciato a Montecorvino Pugliano

Gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione situata nel comune di Montecorvino Pugliano dove hanno rinvenuto 4 pistole, una rivoltella, tre carabine e venti fucili da caccia.

La denuncia

Il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per molte violazioni relative alla mancata e/o erronea denuncia di detenzione all’Autorità di Pubblica Sicurezza, alla mancata denuncia di trasferimento delle armi dal precedente domicilio a quello attuale, alla inidonea custodia delle armi indicate, alla cessione in comodato di una rivoltella senza la prevista comunicazione all’Autorità. Le armi in questione sono state sottoposte a sequestro.