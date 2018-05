Montecorvino Pugliano, al via il bando per la riqualificazione di Macchia Morese

È stato pubblicato nei giorni scorsi il bando per l'affidamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza di via Macchia Morese, a Montecorvino Pugliano, relativi al progetto definitivo redatto dal Provveditorato Opere Pubbliche ed approvato dall'amministrazione Lamberti nell' aprile 2018 con delibera di giunta numero 54.

I dettagli

L'importo complessivo dei lavori è di 402mila euro, finanziati interamente dalla Regione Campania. L'intervento, che si pone l'obiettivo di ripristinare in maniera funzionale la viabilità sull'arteria in questione (che collega Santa Tecla e San Vito), prevede il ripristino della sede stradale; il ripristino dei ponti di deflusso delle acque meteoriche mediante la pulizia dei canali e delle cunette presenti; la realizzazione di cunette laterali e il ripristino dei muretti di contenimento

Il commento del sindaco facente funzioni Alessandro Chiola: