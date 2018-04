Montecorvino Pugliano, il Coni finanzia il progetto di adeguamento della struttura polifunzionale

Il Coni ha dato il primo via libera al finanziamento di 164mila euro a favore del Comune di Montecorvino Pugliano per l’adeguamento della struttura polifunzionale situata in via San Matteo.

I dettagli

Il finanziamento, che rientra nell’ambito del fondo Sport e Periferie, è stato ammesso a finanziamento su apposita istanza del Comune, formulata lo scorso 12 dicembre 2017 (con delibera di giunta numero 111) con la presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di adeguamento della struttura di via San Matteo. Il progetto in questione, che sarà vagliato dal Coni e dal ministero dello Sport per la valutazione finale chiamata a dare l’ok definitivo al finanziamento, prevede la copertura del campo da tennis (da tempo in disuso) per renderlo utilizzabile tutto l’anno anche come arena coperta per l’organizzazione di eventi.

I commenti

Soddisfatto il sindaco facente funzioni Alessandro Chiola: “Si conferma ancora una volta il forte impegno dell’amministrazione comunale per riqualificare e potenziare le strutture sportive a Montecorvino Pugliano. Il progetto che abbiamo redatto rappresenta una risposta concreta alle esigenze del territorio e porterà alla realizzazione di un nuovo campo da tennis utilizzabile tutto l'anno. Il nostro obiettivo è uno: far tornare Montecorvino Pugliano protagonista”. Gli fa eco il consigliere delegato allo sport Gianluigi Campagna: “Siamo felici che il progetto abbia superato il primo step allo stesso tempo siamo fiduciosi che il Coni dia l’ok finale al finanziamento. Rientrare fra i 18 Comuni ammessi a finanziamento è motivo di vanto per l’amministrazione Lamberti”.