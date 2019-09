Montecorvino Pugliano, il sindaco: "L'ex discarica Parapoti non riapre"

Si è svolta ieri la conferenza di servizi a Salerno: il sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola, intende, tuttavia, chiarire alcuni aspetti. “La messa in sicurezza di Parapoti – ha esordito il Primo Cittadino - ha carattere prioritario per tutta l’Amministrazione comunale, ho personalmente perorato la causa dell’utilizzo, in via esclusiva, del terreno vegetale per l’attività di copertura. Voglio tranquillizzare tutti i miei concittadini perché la discarica non aprirà. Su questo punto non faremo mai e poi mai un passo indietro. Essendo questo un provvedimento che porrà fine definitivamente alla triste vicenda di Parapoti, non esiterò a denunciare alle autorità competenti ogni tipo di strumentalizzazioni atte ad allarmare la popolazione con notizie false o allusive”.

Ecco i punti che il sindaco intende chiarire

Punto 1: In questa sede si è preso atto della diffida sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che impone senza più ulteriori proroghe o dilatazione dei tempi, la messa sicurezza dell’ex discarica di Parapoti.

Tale diffida, impone un cronoprogramma dettagliato dei lavori sottoposti all’attenzione dell’Unione Europea;

Punto 2: Il sito non lavorerà alcun rifiuto, tantomeno l’umido ma avrà l’unica finalità di porre in essere le attività di miscelazione.

Le baie avranno solo e soltanto il compito di mettere a riserva il terreno vegetale più materiale biostabilizzato e di miscelarlo per l’attività di copertura finale della discarica;

Punto 3: Gli unici materiali che possono avere accesso all’impianto sono il terreno vegetale e il biostabilizzato che rispettino rigorosi requisiti di qualità certificati;

Punto 4: Tempi certi. In sede di conferenza, ed a seguito della diffida da parte della Presidenza dei Consiglio dei Ministri, l’Amministrazione è riuscita ad ottenere la chiusura e la consegna dei lavori in tempi celeri e congrui al progetto di messa in sicurezza;

Punto 5: Le baie di miscelazione (di terreno vegetale e di biostabilizzato) saranno finalizzate al solo progetto di messa in sicurezza, in quanto a conclusione dei lavori saranno totalmente smontate e sarà ripristinato lo stato dei luoghi;

Punto 6: Il Sindaco Chiola, come deliberato dal Consiglio comunale di Montecorvino Pugliano, è determinato a tutelare i cittadini in tutte le sedi opportune, in relazione alle criticità evidenziate in conferenza di servizi.

Parla l'assessore all'Ambiente, Marianna Ciliberti