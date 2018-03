Ex lottizzazione Franzese: partono le opere di urbanizzazione a Montecorvino Pugliano

La giunta municipale di Montecorvino Pugliano ha approvato il nuovo quadro economico per la riqualificazione urbana dell’area rientrante nell’ex lottizzazione Franzese.

I dettagli

Il piano in questione prevede l’avvio di una serie di interventi che porteranno al completamento delle opere di urbanizzazione che i residenti attendono da quindici anni. La delibera prevede: il completamento dell’arteria che conduce all’area, la realizzazione di un parco giochi e la costruzione di una scuola per l’infanzia.A ciò si aggiunge la revisione del valore dei fabbricati ancora da ultimare, passato da un milione di euro (secondo la precedente perizia) a 482mila euro. Dopo la nuova perizia compiuta dall’amministrazione si procederà all’indizione di un bando aperto a tutti gli imprenditori che risolverà, una volta per tutte, una delle più grandi criticità del territorio.

Soddisfatto il sindaco f.f. di Montecorvino Pugliano Alessandro Chiola: