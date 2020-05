Picchiava il padre e la sorella: 22enne allontanato dalla famiglia a Montecorvino Pugliano

Il gip Zambrano del tribunale di Salerno, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un ragazzo di 22 anni di Montecorvino Pugliano, accusato di maltrattamenti in famiglia. Quest’ultimo, però, si è difeso sostenendo di non aver mai aggredito alcun componente del nucleo familiare. Ma la sua versione non ha convito il giudice.

Il blitz

Lo scorso 21 maggio i carabinieri fecero irruzione all’interno dell’abitazione dove – secondo l’accusa – il giovane avrebbe più volte picchiato sia il padre e la sorella minorenne. E quella sera avrebbe cercato di strangolare il genitore al termine di una violenta lite.