Montecorvino Pugliano, pronto il monumento in ricordo di Fortunato Arena

L’amministrazione comunale di Montecorvino Pugliano e l’Arma dei Carabinieri ricordano la figura del carabiniere Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria Fortunato Arena, che il 12 febbraio del 1992 fu colpito a morte da pericolosi malviventi mentre era in servizio a Faiano insieme al collega Claudio Pezzuto.

L'evento

La cerimonia, in programma per venerdì 29 giugno alle 10.30 in località Santa Tecla, prevede l’inaugurazione del piazzale e del monumento a lui dedicati, alla presenza della vedova, Angela Lampasona, al comandante provinciale dei carabinieri Antonino Neosi, dell’associazione “Amici del Tricolore”, di autorità civili, militari e religiose, riunite a rendere omaggio a chi ha immolato la vita nell’adempimento del proprio dovere per tutelare le istituzioni. La celebrazione si inserisce in un più ampio discorso di legalità e sviluppo che, in questi anni, ha contraddistinto l’operato dell’amministrazione di concerto con le forze dell’ordine, quale stimolo per costruire percorsi di corretta convivenza civile.

Il commento del sindaco facente funzione Alessandro Chiola: